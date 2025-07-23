Aselsan 5 yeni ürününü IDEF 2025'te tanıttı

IDEF 2025’te dikkat çeken tanıtım ASELSAN’dan geldi. ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) beş yeni ürününü tanıtarak savunma sanayiindeki lider konumunu pekiştirdi. Göktan, Koral, Ejderha, Turan ve Gürz isimleri verilen ürünler, fuarda ilk kez görücüye çıkarak büyük ilgi topladı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirilen sistemlerin Türkiye’nin savunma kabiliyetine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

ASELSAN’ın yerden yere hassas vuruş sistemi Göktan, TOLUN mühimmatını fırlatma yeteneğiyle öne çıkıyor. Şubat 2025’te Sinop’ta gerçekleştirilen testlerde 360 derece ateşleme kabiliyetiyle hedefini başarıyla imha eden sistem, entegre komuta-kontrol ve ateş kontrol özellikleriyle çoklu hedef angajmanı sağlıyor.

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GÖKTAN: NOKTA ATIŞI HASSASİYET

Göktan, karadan karaya atılan yüksek hassasiyetli güdümlü mühimmat sistemi olarak öne çıkıyor. Hedefleri nokta atışıyla imha etmek üzere geliştirilen bu sistem, entegre komuta-kontrol özellikleriyle Şubat 2025’te Sinop’ta gerçekleştirilen testlerde 360 derece ateşleme kabiliyetiyle başarı gösterdi.

KORAL 200: ELEKTRONİK HARPTE ÜSTÜNLÜK

Koral 200, düşman radarlarını kör eden bir elektronik harp sistemi. Hava araçlarının güvenli görev yapmasını sağlayan bu sistem, Türkiye’nin elektronik savaş kabiliyetini ileri bir seviyeye taşıyor. IDEF 2025’te tanıtılan yeni özellikleriyle dikkat çekti.