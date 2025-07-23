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        Haberler Spor Transfer Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray cevabı! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray cevabı!

        Transfer döneminin en fazla konuşulan isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'in yeni sezon açılışına katılmak üzere tesislere gitti. Milli futbolcu burada yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarıyla ilgili sorulara cevap verirken, kariyerine Inter'de devam etmek istediğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:22
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        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
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        Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'in yeni sezon açılışına katılırken, hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu.

        "HER ZAMAN INTER'DE DEVAM ETMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

        Inter'in Appiano Gentile'deki tesislerine girişte basın mensuplarına açıklamada bulunan ve Inter'de mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Geri dönmekten mutluyum, Inter'i özlemiştim. Şimdi hazırım" derken, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak ise, "Söylentiler mi? Her yıl oluyor, bu sefer biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, buraya dönüp konuşmayı bekledim. Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

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        Hakan Çalhanoğlu, takımıyla sözleşme uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya ise, "Yeni sözleşme? Umarım, göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda neler olacak bakacağız ama benim hedefim burada kupalar kazanmak" şeklinde cevap verdi.

        LAUTARO MARTINEZ'İN SÖZLERİNE CEVAP

        Hakan Çalhanoğlu ayrıca, daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım Lautaro Martinez için "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık." ifadelerini kullandı.

        Basında ayrıca Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio'nun da Hakan'dan sonra tesislere geldiği ve milli futbolcu ile geleceği hakkında bir görüşme yapmasının beklendiği de ifade edildi.

        Bu arada, Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic'in de Türk takımlarıyla herhangi bir transfer görüşmesi yapmadıklarına dair açıklaması da basında geniş yer buldu.

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