Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray cevabı!

Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'in yeni sezon açılışına katılırken, hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu.

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💥 Hakan Çalhanoğlu: Geri dönmekten mutluyum, Inter'i özlemiştim. Şimdi hazırım. Söylentiler mi? Her yıl oluyor, bu sefer biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, buraya dönüp konuşmayı bekledim. Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam… — HT Spor (@HTSpor) July 23, 2025

"HER ZAMAN INTER'DE DEVAM ETMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Inter'in Appiano Gentile'deki tesislerine girişte basın mensuplarına açıklamada bulunan ve Inter'de mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Geri dönmekten mutluyum, Inter'i özlemiştim. Şimdi hazırım" derken, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak ise, "Söylentiler mi? Her yıl oluyor, bu sefer biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, buraya dönüp konuşmayı bekledim. Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

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Hakan Çalhanoğlu, takımıyla sözleşme uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya ise, "Yeni sözleşme? Umarım, göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda neler olacak bakacağız ama benim hedefim burada kupalar kazanmak" şeklinde cevap verdi.