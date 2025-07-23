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        Manisa'da orman yangını

        MANİSA'nınYunusemre ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:35 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:40
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        Manisa'da orman yangını
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        MANİSA'nınYunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Manisa Organize Sanayi Bölgesi karşısında bulunan ormanda, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Emlakdere ve Kayapınar mahalleleri yönüne ilerlemeye başladı. İhbarla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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