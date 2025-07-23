'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!

HT Spor sizi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Şeyma Nur Gani'nin sunduğu 'Ah O Günler' programına Türk futbol dünyasının efsane ismi Oğuz Çetin konuk oldu.

Eski futbolcu Oğuz Çetin, futbolculuk kariyerinde yaşadığı unutulmaz anlarını anlattı.

- "Kariyerinizde hiç kırmızı kart görmemişsiniz, en çok forma giyen isimlerden birisiniz, meslek hayatınız nasıl başladı?"

"9 yaşıma kadar Türkiye'deydim. O dönemde bulduğum yer top oynayan bir çocuktum. 9-16 yaş arasında ailemle Almanya'da yaşadık. O yıllarda Almanlar'ın kültür, disiplin ve yaşam tarzını benimseyen bir kimliğe büründüm. Daha sonra 16 yaşında okumak için Türkiye'ye döndüm. 3 yıl liseyi Sakarya'da okudum ve aynı zamanda 1 sene altyapıda oynadım. 1 sene sonra A Takım'a yükseldim. Lisede örnek bir öğrenciyken, profesyonel futbolcuydum aynı zamanda. Daha sonra İTÜ İnşaat Mühendisliği'ni kazandım. 81-85 yılları arasındaysa üniversite hayatımı tamamlayıp mühendis oldum."

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- FENERBAHÇE'YE NASIL TRANSFER OLDU?

"Kupa maçında ilk kura çekildiğinde Fenerbahçe çıktı karşımıza. Fenerbahçe'yi 5 golle ardından Beşiktaş'ı 4 golle eledik. Daha sonra Türkiye Kupası'nı kazandık. Ardından 1988 yılında ben, Aykut Kocaman, Serkan Şenkaya ve Turan Sofuoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olduk."