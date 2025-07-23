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        Haberler Gündem Çevre YANGIN: Son dakika haberi: Sakarya'da yeni orman yangını başladı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da yeni orman yangını başladı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde yeni bir orman yangını başladı. Elektrik hatlarından kaynaklandığı düşünülen yangını söndürme çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:52
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        Sakarya'da yeni orman yangını
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        Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğançay Nuri Osmaniye Köyü mevkiinde bugün öğle saatlerinde yeni bir orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre, yangın elektrik hattı altından gelen parlamayla başladı. Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve kısa sürede dumanların gökyüzünü kapladığını belirtti.

        İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve hava desteğiyle söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun bir mücadele yürütüyor.

        Yetkililer, bölgedeki elektrik hatları ve hava sıcaklığı gibi faktörlerin yangının çıkış nedenleri arasında olduğunu değerlendirirken, vatandaşlara ormanlık alanlarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

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