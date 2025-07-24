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        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale 2'nci günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:14 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:14
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        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale 2’nci günde de sürüyor.

        Aşağıkayapınar Mahallesi'nde dün saat 16.25 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 13 su tankeri ve 5 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına ilk müdahale saat 16.32’de yapıldı. Havanın kararmasıyla, uçak ve helikopterler çalışmaya ara verdi. Alevlere gece boyunca sadece karadan müdahale edildi.

        Ekiplerin söndürme çalışmaları 2’nci günde de sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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