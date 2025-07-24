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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Kaçak yabancı işçinin sınır dışı masrafını işveren ödeyecek - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kaçak yabancı işçinin sınır dışı masrafını işveren ödeyecek

        Türkiye'de çalışma izni olmadan çalışan yabancı işçiler geri gönderme merkezlerinde toplandıktan sonra sınır dışı ediliyor. Yabancı işçi ve ailesi için yapılacak barınma ve ülkesine geri gönderme masrafları işverenden tahsil edilecek. Kaçak yabancı işçi çalıştıran işverene işçi başına 81.683 TL para cezası uygulanıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 24.07.2025 - 06:55 Güncelleme: 24.07.2025 - 06:55
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        Masraflar işverenden alınacak
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca hazırlanan izinsiz çalıştığı için haklarında sınır dışı etme kararı alınan yabancıların masraflarının işverenlerinden tahsili hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca yabancı ülke vatandaşlarının çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti olmaksızın Türkiye’de çalışmaları ve çalıştırılmaları yasak. Yabancı işçi çalıştırmayla ilgili denetimler Çalışma Bakanlığı müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılıyor. Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatları gereği işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında kaçak yabancı işçi çalıştırıldığı tespit edilirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildiriliyor.

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        Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti olmaksızın yabancı işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce idari yaptırımlar uygulanıyor.

        Yönetmeliğe göre, izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve bunların işverenine ilişkin bilgiler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince kolluk birimlerine bildirilecek. Kolluk birimleri de izinsiz çalışma nedeniyle haklarında işlem yapılan yabancıları, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresi müdürlüklerine teslim edecekler.

        MASRAFLAR İŞVERENDEN ALINACAK

        Yabancılar hakkında alınan sınır dışı etme kararı ile bu kararın alınmasından itibaren yabancıların sınır dışı edilmesine kadar geçecek sürede Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak harcamalar işveren veya işveren vekilinden istenecek. Ödenmemesi halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gecikme faizi uygulanacak.

        Sınır dışı işlemlerinin geri gönderme merkezlerinden yürütülmesi halinde, bu süre zarfında yabancıların konaklama giderleri, ülkelerine dönmeleri için gerekli masraflar ve sağlık harcamaları işverenden veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Geri gönderme merkezleri dışından yürütülmesi halinde ise ülkelerine dönmeleri için yapılan masraflar aynı şekilde işveren veya vekilinden alınacak.

        Göç İdaresi Başkanlığı, kaçak yabancı işçi ve varsa eş ve çocukları için yapılan harcamaların yabancıdan tahsil edilemeyen kısmının bir ay içinde ödenmesi için işverene süre verecek. Ödemenin bir ay içinde yapılmaması halinde 6183 Sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil işlemine başlanacak.

        KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRANA YÜKSEK PARA CEZASI

        Çalışma izni bulunmayan yabancı bir kişiyi çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 81.683 TL idari para cezası uygulanıyor. Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı çalışan yabancıya 32.654 TL, bir işverene bağlı olmadan çalışan yabancıya ise 65.352 TL para cezası kesiliyor. Bu fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir kat artırılarak uygulanıyor.

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