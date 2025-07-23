Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin İsrail'i destekleyen politikasının değişmeyeceğini belirterek, "Almanya'nın, Yahudi devletine karşı bitmeyen bir sorumluluğu var." dedi.

Wadephul, Zeit Gazetesi'ne verdiği demeçte, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 26 uluslararası ortağın Gazze'de sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınadığı ortak açıklamaya Almanya'nın neden imza atmadığını gerekçelendirmeye çalıştı.

Johann Wadephul, "Hollanda, İsrail'e yönelik politikasını değiştirdi, Almanya ise politikasına sadık kalıyor. Bunun için siyasi bir bedel mi ödüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu tür sınıflandırmaları reddediyorum. Almanya'nın Yahudi devletine karşı bitmeyen bir sorumluluğu var. Başka hiçbir ülke endüstriyel ölçekte milyonlarca insanı katletmedi. Kimse bizden, İran, Husiler, Hizbullah ve Hamas tarafından tehdit edilen İsrail'i terk etmemizi isteyemez."

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Hamas'ın, Filistin halkını pazarlık kozu olarak kullandığını öne süren Wadephul, "İsrail, arabulucuların son önerisini kabul etti. Hamas'ı ve bu örgütle teması ve nüfuzu olan herkesi nihayet ateşkes yolunu açmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.