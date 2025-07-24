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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 24 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yüksek sıcaklıklarla birlikte kuvvetli poyrazın etkisi altında. Doğu Karadeniz ve Van çevrelerinde yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgelerde hızı 50 km'yi bulan rüzgar etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 07:11 Güncelleme: 24.07.2025 - 07:11
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        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 41°

        Antalya

        Güneşli 43°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 37°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Güneşli 45°

        Gaziantep

        Güneşli 42°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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