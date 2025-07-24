Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 37° İzmir Güneşli 41° Antalya Güneşli 43° Trabzon Güneşli 30° Bursa Güneşli 37° Adana Güneşli 38° Diyarbakır Güneşli 45° Gaziantep Güneşli 42° Ağrı Güneşli 35°

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.