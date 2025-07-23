Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş yarın saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Shakhtar Donetsk’i konuk edecek. Mücadele HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Ukrayna ekibinde teknik direktör Arda Turan ve futbolculardan Georgiy Sudakov, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Futbolun güzel hikayeler barındırdığını ve Türkiye’ye gelmesinin kendisi için özel bir hikaye olduğunu belirten Arda Turan, “Kendi ülkeme Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü olarak gelmek heyecan verici. Mutlu ve heyecanlıyım. Beşiktaş; kulübüyle, kültürüyle, taraftarıyla, hocasıyla, taraftarıyla özel bir camia. En mutlu olmadıkları sezonda bile Fenerbahçe, Galatasaray ve Athletic Bilbao’yu burada yendiler. Bu statta anları doğru oynamalısınız. Onların bu hali bizi motive ediyor. Benim takımımda da genç ve potansiyelli oyuncular var. Ben onların genç ve büyük oyuncular olduğunu düşünüyorum. Hangi takım elenirse üzücü ve yazık olacak. İki büyük takımın bu turda karşılaşması şanssızlık. İki maçın da özel hikayeleri olacaktır” ifadelerini kullandı.

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‘ATMOSFER YARIN OYUNU İKİ YÖNE DE İTEBİLİR’ Stadyumda oluşacak atmosferin oyunu iki yöne de itebileceğine dikkat çeken Arda Turan, “Beşiktaş geçen sene Giovanni van Bronckhorst ile yüzde 60’ın üstünde geçiş oyunuyla gol atıyordu. Bu oyuncu yapısıyla alakalı. Bizim gibi takımlar istedikleri anlarda istediklerini oynayabilirler. Geçiş oyunu da olabilir, set oyunu da. Atmosfer yarın oyunu iki yöne de itebilir. Ben topa sahip olmaktan vazgeçmek istemem. Ben dünya tarihinde savunmayla kazanan takım sayısının az olduğunu düşünüyorum. 2004’te Yunanistan ve Atletico Madrid ile biz. Felsefemiz topa sahip olmak, oyuna hükmetmek. İki büyük takımın karşılaşması, anları oynamak maçın kilit noktası olacak” diye konuştu.

‘OYUNCULARIMIN GELİŞİMİ BENİ MUTLU EDİYOR’ 1 aylık süre sonrasında oyuncularının gelişiminin kendisini memnun ettiğini belirten Turan, “Bütün hocaların oyun planlarına saygı duyuyorum. Ben oyuncuların ceza sahasına daha yakın top almalarını istiyorum. Orta sahada stoperlerden top alıp, 5 kişiyi geçerseniz bir şey değiştiremeyeceğini Rijkaard’dan öğrendim. Bir ayda bir şeyleri değiştirmek çok zor. Gelişimleri beni mutlu ediyor. Futbolda; enerji, statlar, bulunduğunuz konum her şeyi değiştirebilir. Savunma mekanizmasında değişiklik istediğimiz doğru. Bunu yapmak için fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmamız lazım. Bunu yaparsak istediğimiz taktiğe dönebiliriz. Taktiği değiştirmek zor olur. Prensipler önemli. 1 ay sonunda bunu değiştirdim dersem yalan söylerim. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Kolay bir şey değil” şeklinde konuştu. REKLAM ‘BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TARAFTARLARINDAN BİRİSİ’ Beşiktaş ile deplasmanda oynamanın zor olduğuna dikkat çeken Turan, “Beşiktaş taraftarı dünyanın en önemli taraftarlarından birisi. Hayatım boyunca rekabet ettiğim bir camia. Ama bu rekabeti sevgi ve dostluk içinde yaptığımı düşünüyorum. Burada oynamak zor. Sadece bizim için değil. Herkes için burada oynamak zor. Hele ki sezon başında hedefler tazeyken. Ben de bunu oyuncularıma anlattım” dedi.

‘KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZÜLÜRÜM AMA GELİŞİMİMİZİ ETKİLEMEZ’ Takımın hedeflerinin daha önemli olduğunu ifade eden genç teknik adam, “Kişisel hedeflerimi düşündüğümü söyleyemem. Önemli olan takımın hedefi. Kariyerim için önemli bir maç ama bir şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu maç bizim için önemli bir maç. Paris Saint Germain 9, Manchester City 8 sene sonra Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon oldu. Orada antrenörlük yapabilmek için önemli bir maç. Kaybettiğimiz için üzülürüm ama gelişimimizi etkilemez” diye konuştu. Beşiktaş deplasmanında ne kadar cesur oynanabilecekse o kadar cesur olacaklarını belirten Arda Turan, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu statta ne kadar cesur oynanabilirse o kadar cesur oynayacağız. Bazen iyi savunmak da cesarettir. Anları doğru oynamak önemli. Shakhtar gibi oynamaya çalışacağız. Karşımızda Beşiktaş var, buna saygı duymazsak başımıza iş alırız.”