MAÇ SONUCU: Galatasaray: 3 - Cagliari: 1

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari'yi 3-1 yendi.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde dün kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Cagliari ile karşılaştı.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Galatasaray, Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, 46. dakikada Arda Ünyay ile Elias Jelert'i oyuna sürdü. Buruk, 64. dakikada Alvaro Morata, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn'ü, 77. dakikada ise Metehan Baltacı'yı oyuna aldı.

Galatasaray, son olarak İtalya'nın Cagliari takımını 3-1 mağlup etti.

ARDA ÜNYAY'DAN İKİNCİ GOL

Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Geçen sezon ara transferde MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Arda, teknik direktör Okan Buruk tarafından hazırlık maçlarında görevlendiriliyor.

Fiziği ve savunmadaki müdahaleleriyle ön plana çıkan 18 yaşındaki stoper, Avusturya'da Admira Wacker ve Cagliari ile yapılan iki hazırlık maçında da fileleri havalandırmayı başardı.