Manisa'da orman yangını (3)
YANGINDRON İLE GÖRÜNTÜLENDİManisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi'nde saat 16.
YANGINDRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi’nde saat 16.25 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İzmir- Manisa yoluna kadar ilerleyen alevlerin önüne havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sonucu yangının geçildi. Alevlere 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 42 yer ekibiyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan müdahale devam ederken, yangın dron ile havadan da görüntülendi.
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