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        Manisa'da orman yangını (3)

        YANGINDRON İLE GÖRÜNTÜLENDİManisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi'nde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:21
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        Manisa'da orman yangını (3)
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        YANGINDRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi’nde saat 16.25 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İzmir- Manisa yoluna kadar ilerleyen alevlerin önüne havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sonucu yangının geçildi. Alevlere 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 42 yer ekibiyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan müdahale devam ederken, yangın dron ile havadan da görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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