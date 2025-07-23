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        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek

        Türkiye tarihi bir Temmuz ayı yaşıyor. Batı Anadolu, Trakya ve Güneydoğu Anadolu merkezleri gölgede ölçülen en yüksek sıcaklık rekorları kırmak üzere. Hafta sonu yaklaşırken Marmara Bölgesi biraz serinleyecek, diğer bölgelerde ise aşırı sıcaklar sürecek

        Giriş: 23.07.2025 - 20:33 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:33
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        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; İstanbul’a kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarlar, şehrin üstüne gün boyu daha fazla su buharı içeren havayı taşıyor. Marmara Bölgesi genelinde bu gece ve perşembe geceleri oldukça bunaltıcı geçebilir. Hissedilen sıcaklıklar, yüksek nem ile daha da yükseliyor (meteorolojide bağıl nem oranı).

        Gündüz güneş altında %30-40 seviyelerinde olan oranlar, gece biraz serinleyen ve çökmeye meyleden hava ile %90 seviyelerine ulaşıyor. Hava sıcaklığı 30°C, bağıl nem oranı %90 olan bir gecede hissedilen sıcaklık 38°C civarına yükseliyor. Üstelik serinlemeyi beklediğimiz gece saatleri, hala 40°C’ye yakın hissediyoruz.

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        Bursa’da, İstanbul’da, Balıkesir’de, Kocaeli’de, Tekirdağ’da, İzmir ve çevresinde bu durum geçerli. Gelecek 2 geceye özellikle dikkat etmekte, uyku ve yorgunluk durumlarımızı dikkate almakta yarar var.

        Marmara Bölgesi bu aşırı sıcakların etkisinden 24 Temmuz Perşembe günü biraz olsun çıkıyor, sıcaklıklar yarın 3 ila 5°C daha düşük hissedilir. Yine de oldukça sıcak bir yaz havasının içinde olacağız. Karadeniz’in batısı ile Ankara çevrelerinde de sıcaklıklar 2-3°C azalacak.

        Ciddi bir serinlik ve yağmur haberi veremiyoruz. Yağmursuz, kurak ve aşırı sıcak geçen 2 ayın ardından orman yangınları da yeniden alevleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangını riski en üst seviyede, rüzgarlar günün öğle saatleri kuvvetlenmeye başlayıp geceye kadar kuvvetli esiyor. Ege’nin iç kesimleri ve Marmara’da rüzgar poyrazdan ve zaman zaman yıldızdan esecek, yani karalar üstünde ilerledikçe yine tepelerin dağların eteklerinde fön etkisi yapacak. Açık alanda ateş yakmayalım, aşırı kuru zemin, en küçük hatamızı bekliyor.

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        Ankara’da sıcaklıklar 25-26 Temmuz’da biraz azalarak 34°C’lere düşse de, başkentte hava gelecek hafta yeniden 40°C’lere tırmanıyor.

        İzmir’de yakın zamanda serinlik yok görünüyor. Yarın ve cuma günü toplamda 2°C kadar daha düşük sıcaklıklara maruz kalabiliriz fakat 42°C’nin 40°C’ye inmesinden söz ediyoruz.

        Akdeniz kıyılarında en yüksek sıcaklıklar 40°C’leri henüz geçmedi fakat yaklaşan hafta sonu Antalya için de aşırı sıcak geçecek. Antalya-Mersin boyunca gölgeler 42°C’yi haftaya aşabilir.

        Yılın sağlık açısından da en riskli dönemi yaşanıyor. Sıcak çarpması başta olmak üzere sağlık sorunları artabilir. Gölgede kalarak ve gündüzleri dışarı çıkmayarak bu zor günleri geçirmeye çalışıyoruz. Vantilatörden pek fayda gelmese de bulduğumuz serin alanları değerlendirmekte yarar var.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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