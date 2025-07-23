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        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna görüşmesi Çırağan'da başladı | Dış Haberler

        Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı

        Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmeleri için ilgili taraflar Çırağan Sarayı'na geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:15 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:19
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        Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı
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        Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya heyeti, Çırağan Sarayı’na geldi.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı’na geldi.

        Ukrayna heyetinin de Çırağan Sarayı'na geldiği bildirildi.

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