Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı
Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmeleri için ilgili taraflar Çırağan Sarayı'na geldi.
Giriş: 23.07.2025 - 18:15 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:19
Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya heyeti, Çırağan Sarayı’na geldi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı’na geldi.
Ukrayna heyetinin de Çırağan Sarayı'na geldiği bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ