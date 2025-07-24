Eskişehir'de çıkan yangının büyük bir bölümü kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde alevlerin tekrar yükseldiği ve ekiplerin gayretli bir şekilde müdahale ettiği görüldü. Afyonkarahisar'a yakın bölgede yoğun dumanım olduğu ve helikopterlerin o bölgeye müdahale ettiği görüldü.

Seyitgazi ilçesinin Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alınsa da bazı bölgelerde alevlerin tekrar yükseldiği görüldü. Ekiplerin bir yandan soğutma çalışması yapıp bir yandan da alevlere müdahale ettiği görüldü.

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Yaklaşık 30 saattir söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, ekiplerin oldukça yoğun çalıştığı görüldü. Soğutma çalışması ve alevleri söndürmek için arazöz, itfaiye ve su tankeri ile bölgede çalışma başlatıldı. Türkiye'nin bir çok yanından gelen kurum ve kuruluş çalışanları, tüm gayretleriyle Eskişehir'deki ormanlık alanına çıkan yangını söndürmeye çalışıyor. Dumanların yeniden yükseldiği alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Afyonkarahisar'a yakın bölümde yükselen alevlere helikopterle ekipler havadan müdahale ediyor. AFYONKARAHİSAR'A SIÇRADI Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisara sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor. Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangın, Afyonkarahisarın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale için ekipler seferber oldu. BİLECİK'TEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR Bilecik'te orman yangını etkisini iyice gösterirken, Osmaneli'ne bağlı Selçik Köyü alevlerin yaklaşması sonrası tamamen boşaltıldı. Alevlerin yaklaştığı köyde bir vatandaş horozunu kucağına alarak köyü terk etmesi yürekleri burktu. Geyve'de 4 gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Kazancı köyünde alevlerin yeniden yükselmesiyle büyüdü. Ekipler bu yangına müdahale ederken, ilçeye bağlı Medetli köyü girişinde de orman yangını çıktı. Hem Osmaneli hem de Medetli köyündeki alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Alevler bölgedeki Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz ve Ciciler köylerini tehdit ederken, ekipler yangının önünü kesmek için setler oluşturuyorlar.

REKLAM HOROZUNU ALARAK KÖYÜ TERK ETTİ İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta 360 nüfuslu 98 haneli Selçik Köyü alevlerin yaklaşması sonrası köy tamamen boşaltıldı. Büyük ve küçükbaş hayvanlarında tamamının tahliye edildiği köyde bir vatandaş kucağına aldığım horozu ile köyden çıkmayı beklemesi yürekleri burktu. Alevler köye 100 metre uzaklığa kadar gelirken, bölgede birçok kişi alevleri kesmek için bekliyor. SAKARYA'DA 2 YANGIN KONTROL ALTINDA, GEYVE YANGINI SÜRÜYOR Sakarya'nın Geyve, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerinde bugün çıkan 3 ayrı orman yangınından ikisinin kontrol altına alındığı, Geyve'deki yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gün içinde farklı noktalarda meydana gelen yangınlara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, orman yangınlarına dakikalar içinde ulaşılarak müdahale edildiği, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Büyükşehir'in birçok biriminde görev alan ekiplerin, tanker, iş makinesi ile itfaiye araçlarıyla seferber olduğu ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, zor bir gün yaşandığını belirterek, itfaiye ekiplerinin, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde yangınlara müdahale ettiğini kaydetti.

REKLAM "MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRDİK, GERÇEKLEŞTİRİYORUZ" Alemdar, yangınların zaman ve mevkilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "12.40'ta Geyve Nuruosmaniye'de, 13.45'te Söğütlü Beylikkışla'da ormanlık alanda ve 14.51'de Kaynarca Sabırlı Mahallesi makilik alanda çıkan çıkan yangınlara itfaiye ekiplerimizin, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerimizin koordinesiyle müdahale gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz" Kaynarca Sabırlı ve Söğütlü Beylikkışla'daki yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma işlemlerinin devam ettiğini aktaran Alemdar, Geyve'nin Nuruosmaniye Mahallesi'ndeki yangına havadan ve karadan müdahalenin ise sürdüğünü vurguladı. Ekiplerin, Nuruosmaniye'deki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. SAFRANBOLU'DA 10 KÖY BOŞALTILDI Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangını nedeniyle Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirdi. REKLAM Vali Yavuz, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde orman yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Cemaller Orman Deposunda gazetecilere açıklama yapan Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yavuz, dün akşam Burunsuz köyü Cildikısık mevkisinde orman yangını çıktığını hatırlatarak, günün ilk ışıklarıyla yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken bugün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü ile saat 16.30 sıralarında da Ovacık ilçesi Kışla köyünde yangın başladığını aktaran Yavuz, "Bu eş zamanlı başlayan iki yangın, bizim hem devam eden bir önceki yangınımızın soğutma çalışmalarındaki gücümüzü dağıtmış oldu hem de rüzgarın da etkisiyle hızlı şekilde yayılma gösterdi." dedi. Yavuz, bölgede arazi şartlarının zor olduğunu, bunun da zaman zaman müdahaleyi güçleştirdiğini kaydetti. REKLAM Vali Yavuz, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanına Allah'tan rahmet diledi. Tüm ilgili kurum ve kuruluş personelinin yangınla mücadelede kahramanlık gösterdiğini, canları pahasına vatandaşların canının ve malının zarar görmemesi için mücadele ettiğini vurgulayan Yavuz, minnettar olduklarını söyledi.

Yavuz, yangının birden fazla noktada çıkmasının ve rüzgarın etkisiyle yayılmasının, işlerini güçleştirdiğine işaret ederek, "Gün içerisinde 4 helikopterimiz havadan destek verdi. Ayrıyeten gerek ilimizden gerek bölgemizden gerekse farklı illerimizden Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın talimatlarıyla ilimize araçlar sevk edildi." diye konuştu. Yarın hem havadan hem karadan daha güçlü şekilde yangınlarla mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ormanların içerisinde bulunan, yangın riski bulunan sıkıntılı mahallelerimizde ve köylerimizdeki vatandaşlarımızı kendilerinin can güvenliği açısından daha güvenli alanlara tahliyelerini sağlıyoruz. Bu anlamda kolluk birimlerimiz ve orman teşkilatımız vatandaşlarımızı güvenli alanlarda, Ovacık ilçemizdeki spor kampımızda, yine ilimizdeki merkezdeki Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında misafir edeceğiz. REKLAM Az önce İçişleri Bakanımızla görüştük. Onun da geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. AFAD Başkan Yardımcımızı görevlendirdi. Şimdi de kendisi yolda, geliyor. Vatandaşların bu anlamda zararlarıyla ilgili bir sıkıntıları varsa her türlü gerekli planlamayı ve desteği sağlayacağız."

"LÜTFEN ORMANLARIMIZI KORUYALIM" Yavuz, tüm ekiplerin koordinasyon içerisinde el ele vererek çalıştığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan da şunu özellikle istirham ediyorum; lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımızda ateş yakmayalım. Ormanlarımızın çevresinde piknik tarzı olsun veya değişik şekillerde ormanlarımıza zarar verecek bu anlamda ateş yakmalardan uzak duralım. Anız yakmayalım. Ormanlara 2 Haziran-31 Ekim tarihlerinde görevli ve izinli olanlar dışında giriş ve çıkışları yasaklamıştık. Bu kararlarımıza vatandaşlarımızın saygı göstereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Hep birlikte el ele vererek yangınların en kısa sürede söndürüleceğini dile getiren Yavuz, "Yeşil vatanımızı, akciğerlerimizi korumak hepimizin ve tüm milletimizin de boynunun borcu. Şunu da unutmamak lazım; ormanlarımızın içerisinde sadece ağaçlarımız yanmıyor. Ormanın içerisinde canlılarımız yanıyor. Onları da korumamız lazım. Onların bizlere emanet olduğunun bilinci içerisinde hareket ederek ormanlarımızı hep birlikte gözümüz gibi korumamız lazım." diye konuştu.

REKLAM Yavuz, bir soru üzerine, "Şu ana kadar Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu ilçelerimizde 10 köyümüzü boşalttık. Bazı köylerimizde köyün tamamını değil, belli mahallelerini, yangın riski olan, aynı zamanda yangının ilerleme alanında olan mahallelerimizi boşalttık. Şu ana kadar sadece bir köyümüzün bir mahallesinde evlerimize yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Diğer köylerimizi güvenlik amacıyla boşaltmıştık. İnşallah yangın daha fazla ilerlemez, arkadaşlarımız önünü keserler. Bu anlamda da vatandaşlarımızı güvenli alanlarda misafir edeceğiz. Yarın ilk gün ışığıyla buralarda tedbirlerimizi artırıp bu anlamda yangın güvenliğini sağlarsak vatandaşlarımızı güven içerisinde tekrar evlerine yerleştireceğiz." yanıtını verdi. DİKİLİ'DE YANGIN: ÇANAKKALE YOLU KAPATILDI İzmir'i Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir-Çanakkale yolu ulaşıma kapanırken, yangına müdahale devam ediyor. Yangın bugün akşam saatlerinde Bozbayır tepesindeki makilik alanda başladı. Rüzgârın etkisiyle çevreye yayılan alevlere ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Kısa bir süre sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle karadan ve havadan da helikopterle müdahale devam etti. 5 saatlik çalışmanın ardından alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekipler yangın bölgesinde yoğun çalışma sergilerken, rüzgarın etkisi ile kuru otlar tekrar tutuştu ve alevler doğu istikametine ilerlemeye başladı. Bir süre sonra ormanlık alana sıçrayan yangın İzmir Çanakkale yolunu tehlikeye düşürünce yol araç geçişine kapatıldı.