Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

Türkiye, son günlerde yine kelimenin tam anlamıyla kaotik sıcak hava dalgalanmalarının etkisi altında.

Son 3 günden bu yana hayatı etkileyen yüksek sıcaklıkları Habertürk'e değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Prof.Dr. Murat Türkeş, "İklimin kendi değişkenliğinin de değişmesi söz konusu." dedi.

"İNSAN ETKİSİ HIZLANDIRIYOR"

Türkeş şunları kaydetti: "İklim değişikliği deyince sıcaklıklardaki artış, azalış, ya da soğuma eğilimi konuşuluyor. Şu anda insan etkisiyle ortaya çıkan durumlar da söz konusu. Yani atmosfere sera gazının verilmesi, ormansızlaşma, yüzeyin fiziki coğrafyasının bozulması da söz konusu. Doğal iklim değişiklikleri arka planda devam ediyor ama insan etkisi bu durumu daha fazla hızlandırıyor. İklim çok hızlı değişiyor. Biz buna iklimin kendi değişkenliğinin de değişmesi diyoruz. Kendi doğal değişkenliği de değişiyor, şiddeti de değişiyor. Artık sıcak hava daha fazla nem tutuyor. Havanın bağıl nemi de gerçek nemi de değişiyor. Çok sıcak ve nemli bir hava ortaya çıkıyor."