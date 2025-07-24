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        Haberler Gündem Güncel Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor | Son dakika haberleri

        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Birçok ülke ile birlikte Türkiye de kelimenin tam anlamıyla kaotik bir sıcaklık dalgalanması yaşıyor. Öyle ki bazı illerde sıcaklık nemin de etkisiyle 50 derecelere kadar etkisini hissettiriyor. Son 3 günden bu yana hayatı etkileyen kavurucu iklim koşullarını Habertürk'e değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof.Dr.Murat Türkeş, "İklimin kendi değişkenliğinin de değişmesi söz konusu. Artık sıcak hava daha fazla nem tutuyor. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Atmosfer ve iklim olayları doğrusal değil kaotik yani çok karmaşık hale gelmiş durumda" dedi. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..

        Giriş: 24.07.2025 - 09:39 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:39
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        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
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        Türkiye, son günlerde yine kelimenin tam anlamıyla kaotik sıcak hava dalgalanmalarının etkisi altında.

        Son 3 günden bu yana hayatı etkileyen yüksek sıcaklıkları Habertürk'e değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Prof.Dr. Murat Türkeş, "İklimin kendi değişkenliğinin de değişmesi söz konusu." dedi.

        "İNSAN ETKİSİ HIZLANDIRIYOR"

        Türkeş şunları kaydetti: "İklim değişikliği deyince sıcaklıklardaki artış, azalış, ya da soğuma eğilimi konuşuluyor. Şu anda insan etkisiyle ortaya çıkan durumlar da söz konusu. Yani atmosfere sera gazının verilmesi, ormansızlaşma, yüzeyin fiziki coğrafyasının bozulması da söz konusu. Doğal iklim değişiklikleri arka planda devam ediyor ama insan etkisi bu durumu daha fazla hızlandırıyor. İklim çok hızlı değişiyor. Biz buna iklimin kendi değişkenliğinin de değişmesi diyoruz. Kendi doğal değişkenliği de değişiyor, şiddeti de değişiyor. Artık sıcak hava daha fazla nem tutuyor. Havanın bağıl nemi de gerçek nemi de değişiyor. Çok sıcak ve nemli bir hava ortaya çıkıyor."

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        "POYRAZ YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR"

        "Bizim alıştığımız bu coğrafyada rüzgar klimatolojisi de değişiyor. Biz ise hala 30-40 yıl önceki gibi, o zamanki iklim koşullarına göre davranıyoruz. Öte yandan bu havalarda poyrazın çıkması da orman yangını tehlikesini artırıyor. Atmosfer ve iklim olayları, doğrusal değil kaotik yani çok karmaşık hale gelmiş durumda. Aynı anda çok fazla şey oluyor. İklim değişimi zaten sürerken insan etkisi bu durumu hızlandırıyor. Daha karmaşık ve daha öngörülemez hale getiriyor. Bu sene Muson etkisi de çok fazla ülkemize sokuldu. O yüzden bu sıcak hava dalgalanmalarını yaşıyoruz."

        Fotoğraflar: AA

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