Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!

7 NUMARAYI GİYİYORDU

2017'de Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe ilk olarak 29 numarayı almıştı daha sonra da 7 numarayı giymeye başlamıştı. Geçen sezon Real Madrid'e transfer olan Mbappe sezon boyunca 9 numara giydi.