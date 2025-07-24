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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!

        Luka Modric'in ayrılığı sonrası Real Madrid'de 10 numaralı formayı kimin giyeceği tartışma yaratmıştı. İspanyol basını, Arda Güler ve Mbappe'yi en güçlü aday olarak öne çıkarırken, Fransız futbolcudan flaş bir paylaşım geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 09:44 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:44
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        Real Madrid, efsane isimlerinde Luka Modric'e geçtiğimiz günlerde veda etti. Hırvat futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte 10 numaralı formayı kimin devralacağı merak konusu oldu.

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        İspanyol basını, Real Madrid'in yeni 10 numarasının Arda Güler ve Kylian Mbappe olacağını yazmıştı.

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        Kylian Mbappe ise, sosyal medya hesabından sadece "10" yazan bir gönderi paylaşarak yeni sezonda 10 numarayı paylaşacağı mesajını verdi.

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        L'Equipe'in haberine göre ise; Modric'in ayrılığıyla boşalan 10 numaralı formayı Kylian Mbappe devralacak. Fransız yıldız, gelecek sezondan itibaren Real Madrid'de bu ikonik numarayla sahaya çıkacak.

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        MODRIC FORMASINI ARDA'YA VERMİŞTİ!

        Luka Modric, Real Madrid'deki son maçının ardından maçta giydiği formayı Arda Güler'e hediye etti. İki futbolcu, bu hediyeyle birlikte duygu dolu anlar yaşadı.

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        7 NUMARAYI GİYİYORDU

        2017'de Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe ilk olarak 29 numarayı almıştı daha sonra da 7 numarayı giymeye başlamıştı. Geçen sezon Real Madrid'e transfer olan Mbappe sezon boyunca 9 numara giydi.

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