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        Manisa FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Ocak Perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:41
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        Manisa FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Ocak Perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Kocaelispor maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

        Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

        Sakatlıkları süren Kerim Frei ile Ayberk Karapo'nun Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

        Manisa FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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