Manisa FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Ocak Perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Ocak Perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Kocaelispor maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.
Sakatlıkları süren Kerim Frei ile Ayberk Karapo'nun Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Manisa FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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