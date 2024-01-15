Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK Dalcı'yla nefes aldı

        1'inci Lig'de devre arasında teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getiren Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında evinde güçlü rakibi Kocaelispor'u 2-1 yenerek rahat nefes aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK Dalcı'yla nefes aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de devre arasında teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getiren Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında evinde güçlü rakibi Kocaelispor'u 2-1 yenerek rahat nefes aldı.

        Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen rakibi karşısında kritik bir galibiyete imza atan siyah-beyazlı ekip, puanını 22 yaparak play-off yarışından kopmadı. Takımıyla çıktığı ilk karşılaşmayı kazanmayı başaran Mustafa Dalcı, güçlü bir rakibe karşı pozitif futbol ortaya koyduklarını dile getirdi.  "Gidilecek çok yolumuz var" diye Mustafa Dalcı, "3 puanla başlamak bizim adımıza çok önemliydi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Ancak gidilecek çok yolumuz var. İkinci yarı lig yarışı çok çetin geçecek. Bundan sonra her şeyin üzerine koyarak devam etmeliyiz. Bundan sonraki ilk iç saha maçımızı tadilat çalışmaları biten 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağız. Çok daha iyi bir ambiyans yakalayacağız" yorumunu yaptı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor

        Benzer Haberler

        Somaspor kayıpla başladı
        Somaspor kayıpla başladı
        Turgutluspor'da ilk transfer Alperen Aydın
        Turgutluspor'da ilk transfer Alperen Aydın
        Yunusemre'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
        Yunusemre'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
        Manisa FK - Kocaelispor maçının ardından
        Manisa FK - Kocaelispor maçının ardından
        Somaspor - Isparta 32 Spor: 0-1
        Somaspor - Isparta 32 Spor: 0-1
        Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 2-1
        Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 2-1