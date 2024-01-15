Somaspor kayıpla başladı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor sezonun ikinci yarısına kayıpla başladı. Evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlılar Play-Off barajına yaklaşamadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür iç sahada kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Önümüzde çok maç var. İnancımızı asla kaybetmeyeceğiz ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu mağlubiyeti telafi edecek gücümüz var. Bu hafta Arnavutköy Belediyespor deplasmanına çıkacağız. Bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor sezonun ikinci yarısına kayıpla başladı. Evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlılar Play-Off barajına yaklaşamadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür iç sahada kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Önümüzde çok maç var. İnancımızı asla kaybetmeyeceğiz ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu mağlubiyeti telafi edecek gücümüz var. Bu hafta Arnavutköy Belediyespor deplasmanına çıkacağız. Bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - Şevket YILMAZ / SOMA,