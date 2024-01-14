Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 2-1

macSTAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

MANİSA FK: Muhammed Alperen Uysal - Sertan Taşqın, Graovac, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Korenica), Oğuz Gürbulak ( Dk. 90+3 Doğukan Emeksiz), Burak, Diallo (Dk. 68 Mary), Topalli, Lima (Dk. 90+2 Domgjonas)

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 75 Cem Ekinci), Vukovic, Candeias, Barış Alıcı (Dk. 67 Amaral), Beridze (Dk. 75 Kouakou), Tanque

GOLLER: Dk. 19 Diallo, Dk. 50 Oğuz Gürbulak (Manisa FK) Dk. 23 Barış (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Oğuz, Mary, Topalli, Muhammed Alperen Uysal (Manisa FK), Vukovic, Yusuf Cihat Çelik, Atila (Kocaelispor)

1'inci Lig'in 18'inci haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar 19'uncu dakikada Diallo'nun golüyle öne geçti: 1-0. Kocaelispor rakibine 23'üncü dakikada Barış'la karşılık verdi. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın 50'inci dakikasında Oğuz, ev sahibi Manisa FK'yı yeniden öne geçirdi. Manisa FK bu galibiyetle 22 puana yükselirken, haftaya ikinci sırada giren Kocaelispor 33 puanda kaldı.

19´uncu dakikada Diallo, sağdan taşıdığı topla ceza sahası içerisine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diallo´nun şutu kaleciden sekti, seken top kaleye yöneldi, savunmanın uzaklaştıramadığı topa dokunan Diallo ağları havalandırdı: 1-0.

23´üncü dakikada Kocaelispor´un soldan gelişen atağında Beridze´nin şutu savunmadan sekti, Beridze önüne gelen topu bu kez sağ arka direğe ortaladı. Barış Alıcı´nın arka direkte gelişine şutu defansa çarparak filelerle buluştu: 1-1.

36´ncı dakikada Manisa FK´da Bekir´in kullandığı kornerde ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran Muhammet Ensar Akgün´ün şutunu çizgiden Mehmet Yılmaz çıkardı.

50´nci dakikada Topalli´nin Kocaelispor savunmasının arkasına attığı topu önüne alan Oğuz´un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan´ın üstünden ağlarla buluştu: 2-1.

53´üncü dakikada soldan ceza sahası içerisine giren Tanque, Graovac´ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Ali Özer, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi ardından penaltı kararını iptal eden hakem Özer, hava atışına hükmetti.

89´uncu dakika Lima, ceza sahasında Yusuf Abdioğlu tarafından düşürüldü. Hakem Mehmet Ali Özer, penaltı noktasını gösterdi. Hakem Özer, VAR incelemesi ardından penaltı kararını iptal etti.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - ERSAN ERDOĞAN

2024-01-14 15:43:08