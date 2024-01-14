Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 2-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        macSTAT: Mümin Özkasap

        HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

        MANİSA FK: Muhammed Alperen Uysal - Sertan Taşqın, Graovac, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Korenica), Oğuz Gürbulak ( Dk. 90+3 Doğukan Emeksiz), Burak, Diallo (Dk. 68 Mary), Topalli, Lima (Dk. 90+2 Domgjonas)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 75 Cem Ekinci), Vukovic, Candeias, Barış Alıcı (Dk. 67 Amaral), Beridze (Dk. 75 Kouakou), Tanque

        GOLLER: Dk. 19 Diallo, Dk. 50 Oğuz Gürbulak (Manisa FK) Dk. 23 Barış (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Oğuz, Mary, Topalli, Muhammed Alperen Uysal (Manisa FK), Vukovic, Yusuf Cihat Çelik, Atila (Kocaelispor)

        1'inci Lig'in 18'inci haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar 19'uncu dakikada Diallo'nun golüyle öne geçti: 1-0. Kocaelispor rakibine 23'üncü dakikada Barış'la karşılık verdi. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın 50'inci dakikasında Oğuz, ev sahibi Manisa FK'yı yeniden öne geçirdi. Manisa FK bu galibiyetle 22 puana yükselirken, haftaya ikinci sırada giren Kocaelispor 33 puanda kaldı.

        19´uncu dakikada Diallo, sağdan taşıdığı topla ceza sahası içerisine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diallo´nun şutu kaleciden sekti, seken top kaleye yöneldi, savunmanın uzaklaştıramadığı topa dokunan Diallo ağları havalandırdı: 1-0.

        23´üncü dakikada Kocaelispor´un soldan gelişen atağında Beridze´nin şutu savunmadan sekti, Beridze önüne gelen topu bu kez sağ arka direğe ortaladı. Barış Alıcı´nın arka direkte gelişine şutu defansa çarparak filelerle buluştu: 1-1. 

        36´ncı dakikada Manisa FK´da Bekir´in kullandığı kornerde ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran Muhammet Ensar Akgün´ün şutunu çizgiden Mehmet Yılmaz çıkardı. 

        50´nci dakikada Topalli´nin Kocaelispor savunmasının arkasına attığı topu önüne alan Oğuz´un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan´ın üstünden ağlarla buluştu: 2-1.

        53´üncü dakikada soldan ceza sahası içerisine giren Tanque, Graovac´ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Ali Özer, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi ardından penaltı kararını iptal eden hakem Özer, hava atışına hükmetti. 

        89´uncu dakika Lima, ceza sahasında Yusuf Abdioğlu tarafından düşürüldü. Hakem Mehmet Ali Özer, penaltı noktasını gösterdi. Hakem Özer, VAR incelemesi ardından penaltı kararını iptal etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - ERSAN ERDOĞAN

        2024-01-14 15:43:08

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Cami tuvaletinde ölü bulundu
        Cami tuvaletinde ölü bulundu
        Manisa potada Bahçeşehir'e konuk
        Manisa potada Bahçeşehir'e konuk
        Aksa Manisa Doğalgaz'dan, Manisa'da ölen kız kardeşlere ilişkin açıklama:
        Aksa Manisa Doğalgaz'dan, Manisa'da ölen kız kardeşlere ilişkin açıklama:
        2 kız kardeşin zehirlenip öldüğü olayda yetki firma: Bilgimiz dışında doğal...
        2 kız kardeşin zehirlenip öldüğü olayda yetki firma: Bilgimiz dışında doğal...
        Manisa FK mutlu başlamak istiyor
        Manisa FK mutlu başlamak istiyor