Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Aksa Manisa Doğalgaz'dan, Manisa'da ölen kız kardeşlere ilişkin açıklama:

        Aksa Manisa Doğalgaz, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü öne sürülen iki kız kardeşin bulunduğu konutta yapılan ilk incelemelerde, doğal gaz kullanımına ilişkin bir dizi ihmal ve eksiklik tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksa Manisa Doğalgaz'dan, Manisa'da ölen kız kardeşlere ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksa Manisa Doğalgaz, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü öne sürülen iki kız kardeşin bulunduğu konutta yapılan ilk incelemelerde, doğal gaz kullanımına ilişkin bir dizi ihmal ve eksiklik tespit edildiğini bildirdi.

        Manisa'da doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten kurumdan yapılan açıklamada, iki kız kardeşin ölümüyle sonuçlanan olaydan duyulan üzüntü vurgulandı, başsağlığı dilekleri iletildi.

        Kuruma bağlı acil müdahale ekiplerinin, ihbar sonrasında çok kısa sürede olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan ilk incelemeler sonucunda meskende doğal gaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı ve veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, yeni taşınılan konutta tarafımıza bildirilmeden doğal gaz kullanımına başlandığı ve buna bağlı olarak güvenli gaz arzının sağlanması için gerekli kontrollerin yapılamadığı, ayrıca ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı saptanmıştır. Hepimizi derinden sarsan bu üzücü olay vesilesiyle, istenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve güvenlik riski oluşmasını önlemek için dağıtım şirketinin onayı ve bilgisi dışında doğal gaz kullanımının yapılmamasını, tesisata ve cihazlara sertifikasız ve ehil olmayan kişilerce müdahale edilmemesini, yapılacak her türlü müdahalede ise dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmesinin önemli olduğunu büyük bir hassasiyetle hatırlatırız."

        - Olay

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evde, Ayşe Yalçın (16) ile ablası Leman Nur Yalçın (22) sabaha karşı yakınlarınca ölü bulunmuştu.

        Kardeşlerin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri öne sürülürken, ailenin 3 gün önce taşındığı evin mutfak kısmında yapılan ölçümlerde, yoğun gaz tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        2 kız kardeşin zehirlenip öldüğü olayda yetki firma: Bilgimiz dışında doğal...
        2 kız kardeşin zehirlenip öldüğü olayda yetki firma: Bilgimiz dışında doğal...
        Manisa FK mutlu başlamak istiyor
        Manisa FK mutlu başlamak istiyor
        Somaspor galibiyet peşinde
        Somaspor galibiyet peşinde
        MHP'li Akçay, Manisa'da jeotermal sondaj projesinin açılışına katıldı
        MHP'li Akçay, Manisa'da jeotermal sondaj projesinin açılışına katıldı
        Manisa FK, Sertan Taşqın ve Muhammet Ensar Akgün'ü transfer etti
        Manisa FK, Sertan Taşqın ve Muhammet Ensar Akgün'ü transfer etti
        Karla kaplı Spil'deki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Karla kaplı Spil'deki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı