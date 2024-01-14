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        Yunusemre'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:49
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        Yunusemre'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

        Kuyualan Mahallesindeki Kuyualan Camisinin tuvaletinde V.A'nın (51) hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde V.A'nın öldüğü belirlendi.

        Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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