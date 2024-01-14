Yunusemre'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

Kuyualan Mahallesindeki Kuyualan Camisinin tuvaletinde V.A'nın (51) hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde V.A'nın öldüğü belirlendi.

Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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