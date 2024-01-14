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        Manisa FK - Kocaelispor maçının ardından

        Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri maça ilişkin, "Gidecek çok yolumuz var. İkinci yarı bu ligde her şey daha çok çetin geçiyor. Bunun da farkındayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:19
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        Manisa FK - Kocaelispor maçının ardından
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        Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri maça ilişkin, "Gidecek çok yolumuz var. İkinci yarı bu ligde her şey daha çok çetin geçiyor. Bunun da farkındayız." dedi.

        Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stratejisi yüksek bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Rakibimiz gerçekten güçlüydü. Konumunun gereği de kazanması gerekiyordu. Ama biz de bulunduğumuz bu durumdan biraz daha yukarılara çıkabilmek adına oyun planlarımız vardı. Açıkçası oyuncularım bu planı gerçekten sahanın içerisinde ciddi şekilde yerine getirdiler. Dolayısıyla bunun karşısında da üç puan aldık. Bu anlamda gerçekten oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de camiamıza armağan ediyorum." diye konuştu.

        Dalcı, ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamanın kendileri için oldukça önemli olduğuna işaret ederek, , "Bu anlamda oyuncularımın sahada vermiş olduğu mücadeleden dolayı onları gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Gidecek çok yolumuz var. İkinci yarı bu ligde her şey daha çok çetin geçiyor. Bunun da farkındayız. Dolayısıyla bundan sonra da üstüne koyarak, arttırarak devam ederiz." ifadelerini kullandı.

        Dalcı, müsabakanın hakemiyle ilgili soruya, "Hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Ben olaya hep şöyle bakıyorum. Futbol, hatalar oyunu. Bu hatayı hoca olarak ben de yapacağım. İçeride oyuncular bu hatayı yapacak. Dolayısıyla onların da hata yapma hakkının olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyorum." şeklinde yanıt verdi.

        Bir sonraki iç saha maçında Erzurumspor FK ile 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacaklarını vurgulayan Dalcı, şunları kaydetti:

        "Futbol, gerçekten ambiyansı gerektiren bir oyun. Dolayısıyla bu statta hem kendimiz ev sahibi olarak hem de rakip takımlar bu ambiyansı yakalayamıyor. Dolayısıyla motivasyon bu anlamda bu sahalarda zor oluyor. İnşallah bundan sonraki maçımızı gerçekten 19 Mayıs Stadı'mızda oynayacağız. O zaman oradaki ambiyans oradaki oyuncu konsantrasyonu çok farklı olacaktır."

        - Kocaelispor cephesi

        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise hakem yönetiminin eleştirerek, şöyle dedi:

        "Aslında burada futbol konuşmak isterdim ama maalesef bugün futbolun önüne geçen çok kötü hakem kararları vardı. Bu kadar bariz hakem hatasının olduğu bir yerde futbol konuşmanın bence bir anlamı yok. Kaç haftadır aynı şeyler oluyor ve geldiğimiz noktada ciddi anlamda bir hakem kıyımına uğruyoruz diyebiliriz. Futbol falan konuşmak istemiyorum. O yüzden bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Fazla da konuşmanın bir anlamı yok."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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