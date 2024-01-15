Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor'da ilk transfer Alperen Aydın

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, ara transferde ilk hamle olarak gruptaki rakiplerden Eynesil Belediyespor´dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alperen Aydın´ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor'da ilk transfer Alperen Aydın
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, ara transferde ilk hamle olarak gruptaki rakiplerden Eynesil Belediyespor´dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alperen Aydın´ı kadrosuna kattı.

        Tesislerde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Alperen, "Hedeflerim ve kariyerim açısından çok doğru bir yer olan Turgutluspor´a geldim. Burada olduğum ve bu formayı giyeceğim için heyecanlıyım. Çok çalışıp bir an önce kırmızı-siyahlı formayı giymek istiyorum. Bana güvenen ve inanan herkesi mutlu etmek için takım arkadaşlarımla birlikte canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Benzer Haberler

        Yunusemre'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
        Yunusemre'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
        Manisa FK - Kocaelispor maçının ardından
        Manisa FK - Kocaelispor maçının ardından
        Somaspor - Isparta 32 Spor: 0-1
        Somaspor - Isparta 32 Spor: 0-1
        Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 2-1
        Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 2-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Cami tuvaletinde ölü bulundu
        Cami tuvaletinde ölü bulundu