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        Manisa FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:22 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:27
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        Manisa FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Manisa 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

        Antrenman, Erzurumspor FK maçının taktik çalışmasıyla tamamlandı.

        Siyah-beyazlı takımda cezalı Oğuz Gürbulak ile sakatlığı devam eden Ayberk Karapo'nun Erzurumspor FK karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

        Teknik direktör Dalcı, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Geçen hafta deplasmanda berabere kaldık. Şimdi ise kendi sahamızda yeni stadımızda ilk sınavımız olacak. Tabii ki amacımız burada seyircimizle beraber bu ambiyansta tamamen kazanmak. İnşallah hafta sonu oyuncularımız bu anlamda elinden gelen her şeyi yapıp bir galibiyet bize hediye edecekler. Ama burada devamlılık çok önemli. Bizim hedefimiz, her hafta üzerine koyarak, alabileceğimiz maksimum puanları alarak, bulunduğumuz bu konumdan daha yukarılara çıkmak." diye konuştu.

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