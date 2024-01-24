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        Manisa'da midibüse çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:11 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:32
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        Manisa'da midibüse çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

        Mehmet Sezgin'in (23) kullandığı 45 AOH 321 plakalı motosiklet, 2. Anafartalar Mahallesi Cengiz Aytmatov Caddesi'nde B.C'nin (50) kullandığı 45 J 2017 plakalı işçi taşıyan midibüse arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sezgin ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye, yanındaki Deren D. (18) ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sezgin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Midibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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