Manisa Şifalı Otlar Festivali, 3 Mart'ta düzenlenecek

Manisa Şifalı Otlar Festivali'nin ikincisi 3 Mart'ta Şehzadeleler Belediyesi Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, sarmaşık, ısırgan, kuzukulağı, ebegümeci, sığırdili, karabaş otu, hardal, kapurcak, karahindiba, gelincik ve iğnelik gibi yabani otlar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Koordinatörü Muzaffer Yurttaş, Anadolu'da 12 bin tür şifalı bitki yetiştiğini, bu türlerden 4 bininin ise sadece Türkiye'de görülen endemik bitki olduğunu aktardı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Manisa'daki şifalı otların tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen festivalin geleneksel hale getirilmesini istediklerine işaret eden Yurttaş, "Her bahar başlangıcında şifalı otlarımızı tanımak, doğadan toplayıp halkımıza ulaşmasına öncülük etmek, çevremize ve doğamıza sahip çıkmak için gelecek yıllarda da festivallerimize devam edeceğiz. Manisalılarla çıktığımız bu yolculuğun her yıl bir öncekinden daha güzel hale geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurttaş, şifalı otlarla ilgilenen herkesi festivale davet etti.