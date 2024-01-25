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        Akhisar'da muhtarlar ve cezaevi personeline, AFAD gönüllüsü eğitimi verildi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde muhtarlar ve cezaevi personeline AFAD gönüllüsü eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:59
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        Akhisar'da muhtarlar ve cezaevi personeline, AFAD gönüllüsü eğitimi verildi
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde muhtarlar ve cezaevi personeline AFAD gönüllüsü eğitimi verildi.

        Akhisar Öğretmenevi Kültür Salonu'nda düzenlenen kursta katılımcılara, afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı.

        Sınavda başarı gösteren kursiyerlere sertifika verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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