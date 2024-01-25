Akhisar'da muhtarlar ve cezaevi personeline, AFAD gönüllüsü eğitimi verildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde muhtarlar ve cezaevi personeline AFAD gönüllüsü eğitimi verildi.

Akhisar Öğretmenevi Kültür Salonu'nda düzenlenen kursta katılımcılara, afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı.

Sınavda başarı gösteren kursiyerlere sertifika verildi.

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