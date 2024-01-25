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        Akhisar'da zeytin budama kursunu tamamlayanlara sepet dağıtıldı

        Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akhisar Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen zeytin budama kursu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:37
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        Akhisar'da zeytin budama kursunu tamamlayanlara sepet dağıtıldı
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        Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akhisar Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen zeytin budama kursu tamamlandı.

        Halk eğitim merkezindeki 12 günlük eğitimde kursiyerlere, işçi sağlığı ve güvenliği, zeytin yetiştiriciliği, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, sulama teknikleri, gübreleme, zeytinde uygun çeşit seçimi ve budama teknikleri gibi konularda bilgiler aktarıldı.

        Kursun son gününde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, kursiyerlere koruyucu malzeme ve sepet dağıttı.

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