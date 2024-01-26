Manisa FK, kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, Norveç'te Valerenga forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Mohamed Ofkir’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

İmza töreninde konuşan Ofkir, "Kariyerim ve hedeflerim için yeni bir ülkede yeni bir adım atıyorum. Öncelikle Türkiye'de ve Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkıyı vermek istiyorum. Manisa FK'nin başarısı için elimden geleni yapacağım." dedi.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da Ofkir'in yeteneklerine güvendiklerini belirterek, "Mohamed Ofkir, Norveç Ligi’nin dikkat çeken oyuncularından biri. Takımımıza çok önemli bir güç katacaktır. Kendisine güvenimiz ve inancımız tam. Siyah-beyaz formamız altında çok başarılı işlere imza atacaktır." ifadelerini kullandı.