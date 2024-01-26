Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor play-off aşkına

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenerek play-off için umut tazeleyen Somaspor, yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Aykut Sergin düdük çalacak. Ev sahibi Somaspor'da sarı kart cezalısı kaleci Muharrem maçta forma giyemeyecek. Somaspor'un deneyimli çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür, seri yakalayıp istedikleri noktaya geleceklerine inandığını söyledi. Basatemür, "Play-Off potasıyla aramızda 1 puanlık fark var. O yüzden çok kritik maçlar oynayacağız" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor play-off aşkına
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenerek play-off için umut tazeleyen Somaspor, yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Aykut Sergin düdük çalacak. Ev sahibi Somaspor'da sarı kart cezalısı kaleci Muharrem maçta forma giyemeyecek. Somaspor'un deneyimli çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür, seri yakalayıp istedikleri noktaya geleceklerine inandığını söyledi. Basatemür, "Play-Off potasıyla aramızda 1 puanlık fark var. O yüzden çok kritik maçlar oynayacağız" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        Fabrikanın deposu kül olmuştu! Zanlı en yakını çıktı!
        Fabrikanın deposu kül olmuştu! Zanlı en yakını çıktı!
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu

        Benzer Haberler

        Manisa FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa 19 Mayıs Stadı, Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla kapılarını açıyor
        Manisa 19 Mayıs Stadı, Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla kapılarını açıyor
        Manisa 2'nci Tur'da siftah yaptı
        Manisa 2'nci Tur'da siftah yaptı
        Akhisar'da zeytin budama kursunu tamamlayanlara sepet dağıtıldı
        Akhisar'da zeytin budama kursunu tamamlayanlara sepet dağıtıldı
        Manisa Şifalı Otlar Festivali, 3 Mart'ta düzenlenecek
        Manisa Şifalı Otlar Festivali, 3 Mart'ta düzenlenecek
        Akhisar'da muhtarlar ve cezaevi personeline, AFAD gönüllüsü eğitimi verildi
        Akhisar'da muhtarlar ve cezaevi personeline, AFAD gönüllüsü eğitimi verildi