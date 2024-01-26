Manisa potada Samsun virajında
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde Galatasaray'a 83-80 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde Galatasaray'a 83-80 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta maçı saat 15.30'da başlayacak. Ligde 9 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alan Manisa temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan son sıradaki Samsun ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda evinde 90-60 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirmek istiyor.
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