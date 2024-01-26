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        Manisa potada Samsun virajında

        Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde Galatasaray'a 83-80 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:25
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        Manisa potada Samsun virajında
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        Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde Galatasaray'a 83-80 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

        Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta maçı saat 15.30'da başlayacak. Ligde 9 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alan Manisa temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan son sıradaki Samsun ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda evinde 90-60 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirmek istiyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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