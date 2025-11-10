Habertürk
        Mardin'de kavga ettiği kişi, otomobille çarpıp öldürdü | Son dakika haberleri

        Mardin'de kavga ettiği kişi, otomobille çarpıp öldürdü

        Mardin Nusaybin'de iki grup arasında kavga çıktı. Olay esnasında kavgaya karışanlardan birinin otomobil ile çarptığı kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 01:37 Güncelleme: 10.11.2025 - 01:39
        Kavga ettiği kişi, otomobille çarpıp öldürdü
        Nusaybin ilçesindeki Çağ Çağ Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında taraflardan birinin otomobil ile çarptığı Kudbettin Akyüz (59) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Akyüz, ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        #mardin
        #haberler
        #Nusaybin
        #Son dakika haberler
