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Mardin'de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziver Kart (54) idaresindeki plakalısı öğrenilemeyen motosiklet, Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Seve ve kızı Naime Kart yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken Ziver Kart, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.