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        İYİ Partili Fakıbaba: Hür ve müstakil olarak seçimlere katılacağız

        İYİParti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, "Teşkilatlarımız hazırlanıyor. Bugün Genel Başkanımız Çanakkale´de, oradaki adayımızı belirleyecek. Bütün illerde, ilçelerde, beldelerde İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçimlere katılacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:30
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        İYİ Partili Fakıbaba: Hür ve müstakil olarak seçimlere katılacağız
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        İYİParti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, "Teşkilatlarımız hazırlanıyor. Bugün Genel Başkanımız Çanakkale´de, oradaki adayımızı belirleyecek. Bütün illerde, ilçelerde, beldelerde İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçimlere katılacağız" dedi.

        İYİ Parti Ankara Milletvekili ve 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi Doğu ve Güneydoğu´da illerden sorumlu koordinatör olarak bölge gezisine çıkan Ahmet Eşref Fakıbaba, Mardin´i ziyaret etti. Partisinin il teşkilatı binasında partililerle bir araya gelen Fakıbaba, yerel seçimlere hür ve müstakil olarak katılacaklarını ifade ederek, "İnanıyorum ki, İYİ Parti bu sefer çok daha başarılı olacak. Teşkilatlarımızın gayretleri ile insanlara kendimizi anlatarak, tek tek dükkanları, evlere girerek İYİ Parti´nin iyiler hareketi olduğunu ve mutlaka 3´üncü yol olması gerektiğini anlatacağız. İnanıyorum başarılı olacağız. Teşkilatlarımız hazırlanıyor. Bugün Genel Başkanımız Çanakkale´de, oradaki adayımızı belirleyecek. Bütün illerde, ilçelerde, beldelerde İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçimlere katılacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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