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        Evde silahla vurulan Gülcan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan polis, serbest

        MARDİN´inMidyat ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülcan Yeşilmen´in (24) sevgilisi olduğu öne sürülen polis memuru O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A. ifadesinde Yeşilmen´in temizlikçi olduğunu, evine temizliğe geldiğini, silahı ile oynarken kendisini vurduğunu ileri sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:50
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        Evde silahla vurulan Gülcan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan polis, serbest
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        MARDİN´inMidyat ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülcan Yeşilmen´in (24) sevgilisi olduğu öne sürülen polis memuru O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A. ifadesinde Yeşilmen´in temizlikçi olduğunu, evine temizliğe geldiğini, silahı ile oynarken kendisini vurduğunu ileri sürdü.

        Olay, 22 Kasım´da Midyat ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Yeşilmen, kurtarılamadı. Gülcan Yeşilmen´in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi´ndeki Kıble Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülcan´ın birlikte yaşadığı iddia edilen polis memuru O.A.'yı gözaltına aldı.

        `SİLAHIMLA OYNARKEN KENDİSİNİ VURDU´

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden el çektirilen O.A., mahkemedeki ifadesinde Yeşilmen ile sevgili olduklarını reddetti. O.A., Yeşilmen'in temizlikçi olduğunu, evine temizliğe geldiğini, silahı ile oynarken kendini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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