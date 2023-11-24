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        Kızıltepe'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

        Kızıltepe ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:59
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        Kızıltepe'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
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        Kızıltepe ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kızıltepe Kaymakamlığı binası önünde yapılan törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı önüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş tarafından çelenk sunuldu.

        Törene, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş programa katılan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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