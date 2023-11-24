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        Otomobilin çarptığı Behiye, 17 gün sonra yaşamını yitirdi

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Behiye Tarı (33), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:40
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        Otomobilin çarptığı Behiye, 17 gün sonra yaşamını yitirdi
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Behiye Tarı (33), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, 7 Kasım günü Kızıltepe ilçesi Mardin yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Behiye Tarı´ya, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Tarı, tedavi altına alındı. Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tarı, kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Tarı, gözyaşları arasında Kızıltepe ilçe mezarlığında defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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