Otomobilin çarptığı Behiye, 17 gün sonra yaşamını yitirdi

MARDİN'inKızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Behiye Tarı (33), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 7 Kasım günü Kızıltepe ilçesi Mardin yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Behiye Tarı´ya, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Tarı, tedavi altına alındı. Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tarı, kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Tarı, gözyaşları arasında Kızıltepe ilçe mezarlığında defnedildi.

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