Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenleme çalışması

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenleme çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları başlattı.

        Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki yeşil alanları artırarak vatandaşların, huzur içerisinde vakit geçirecekleri mekanlar oluşturmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Mardin Diyarbakır yolundaki orta refüjlerde yeşillendirme çalışmalarını tamamlayarak şehrin girişlerini kent estetiğine uygun bir hale getirdi. DEDAŞ Parkı'nda yapılan yenileme çalışmalarından dolayı park içerisinde bulunan ahşap oturma grupları da yenileri ile değiştirildi.

        Orta refüj ve kavşaklarda başlatılan çiçeklendirme ve peyzaj düzenlemenin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

        Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, park içerisinde yürüyüş yollarının zeminini tuğla irmiği ile döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

        Parkın, daha düzenli, yeşil ve tertipli olması için çalışmalar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Enkazdan kurtarıldı! Sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı
        Enkazdan kurtarıldı! Sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçına hazırlanıyor
        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçına hazırlanıyor
        Evde silahla vurulmuş bulunup kaldırıldığı hastanede öldü; sevgilisi polis...
        Evde silahla vurulmuş bulunup kaldırıldığı hastanede öldü; sevgilisi polis...
        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
        Mardin'de evde silahla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü
        Mardin'de evde silahla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü
        Midyat'ta 47 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona...
        Midyat'ta 47 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona...
        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin'de üniversite öğrencileriyle bir ara...
        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin'de üniversite öğrencileriyle bir ara...