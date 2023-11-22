Mardin'de evde silahla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü

MARDİN´inMidyat ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan Gülcan Yeşilmen (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş halde buldu. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yeşilmen´in cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.