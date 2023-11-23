Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçına hazırlanıyor
TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 12´nci haftasında konuk edeceği Kırıkkalegücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 12´nci haftasında konuk edeceği Kırıkkalegücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Mardin 1969 Spor, 26 Kasım Pazar günü, Mardin 21 Kasım Şehir Stadı´nda karşılaşacağı Kırıkkalegücü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ender Alakan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sakatlıkları bulunan Ahmet Can Özdemir, Serdar Yiğit ve Deniz Özyeşiller antrenmana katılmadı. Pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çalışmayla tamamladı.
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