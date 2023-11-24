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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:48
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin mesajında, öğretmenlerin tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevgi, emek, sabır, fedakarlık ve büyük bir özveri ile toplumun bütün kesimlerine yol gösteren insanlar olduğunu belirtti.

        Evlatlarının aydınlık yarınları ve ülkenin müreffeh geleceğinin öğretmenlerin ellerinde yükseleceğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

        "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' veciz sözünden hareketle, çağın ihtiyaçlarına uygun bilgilerle donatılmış, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği ön planda tutan, kendine güvenen, Türk milletinin kültür köklerine bağlı, sahip olduğu sorumlulukların bilinci ile ülkesini geliştirmeyi şiar edinen nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Görevini icra ederken hayatını kaybeden şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, emekli olan ve görevine devam eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

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