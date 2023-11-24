Midyat'ta "İslam Medeniyetinde Bilim ve Teknoloji" konulu konferans düzenlendi Midyat ilçesinde "İslam Medeniyetinde Bilim ve Teknoloji" konulu konferans gerçekleştirildi.

Midyat ilçesinde "İslam Medeniyetinde Bilim ve Teknoloji" konulu konferans gerçekleştirildi.

Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Alp katıldı.

Alp, konuşmasında öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, "Kusursuz öğrenin. Dininizi temel kaynaklardan öğrenin. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin hayatı. Bunları iyi öğrenin. Kulaktan duyma hurafelere uymayın. Tarihimizi çok iyi öğrenin. Tarih iyi bir öğretmendir. Bir kitabın içinde asırların tecrübesi var. Başkalarının da tarihini okuyun." dedi.

Konferansa, Belediye Başkan Vekili Hasan Selimoğlu, Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Abdurrahim Kaplan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurahim Çelik, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.