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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesini ziyaret etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, beraberindeki heyet ile Dargeçit ilçesinde yapılan, yapılması planlanan ve devam eden projeleri ve yatırımları yerinde inceleyip ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:12
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesini ziyaret etti
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, beraberindeki heyet ile Dargeçit ilçesinde yapılan, yapılması planlanan ve devam eden projeleri ve yatırımları yerinde inceleyip ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

        Dargeçit Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Akkoyun, Kaymakam Emre Çifci ve kurum amirleri ilçede yürütülen kamu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Dargeçit Belediyesi'ni de ziyaret eden Akkoyun, Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy'dan yapılan ve devam eden belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

        Ilısu Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçikler ile öğle yemeği yiyen Akkoyun, daha sonra 100. Yıl Halk Kütüphanesi, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, restorasyon çalışmaları devam eden Süryani Çarşısı ve adını 100 bini aşkın boncuk, kolye ve benzeri kalıntılardan alan Boncuklu Tarla kazı alanı ve tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu.

        Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Akkoyun, vatandaşlara samimiyetleri ve hoş sohbetleri için teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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