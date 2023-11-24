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        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden sürüş güvenliği için çalışma

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışının güvenliğini sağlamak için cadde ve kavşaklarda bordür boyama ve solar yol butonu montaj çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:07 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:07
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden sürüş güvenliği için çalışma
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışının güvenliğini sağlamak için cadde ve kavşaklarda bordür boyama ve solar yol butonu montaj çalışmalarını sürdürüyor.

        Mardin'de trafik akışının güvenli ve huzurlu bir şekilde sağlanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kent genelinde yaya ve trafik güvenliği için cadde ve sokaklarda özellikle okul bölgelerinde güvenlik ikonları ile yol çizgi çalışmaları gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mardin-Midyat, Otogar-Kamor Millet Bahçesi, İstasyon Mahallesi-Mardin, Mardin-Diyarbakır güzergahında bulunan kavşak ve orta refüjlerin görünürlüğünü artırarak sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla bordür boyama ve solar yol butonu montaj çalışmaları yaptı.

        Elektriğe ihtiyaç duymadan güneş ışığı olduğu sürece kendisini şarj edebilen solar yol butonu, gün batımıyla birlikte devreye girerek aralıklarla ışıma yaparak trafik akışına yardımcı olur.

        Kavşakların görünürlüğünü artıran solar yol butonu trafik akışının yönlendirilmesine katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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