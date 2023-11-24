Mardin'de silahlı kavga, 1'i muhtar 4 yaralı
MARDİN'deiki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i mahalle muhtarı, 4 kişi yaralandı.
MARDİN'deiki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i mahalle muhtarı, 4 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Balova Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada mahalle muhtarı Ş.S., oğlu C.S. ile A.U. ve A.D. yaralandı. Yaralılar, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan A.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.