Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder." sözünün eğitime niçin önem verilmesi gerektiğini anlatan en önemli sözü olduğunu belirtti.

"Bilim, sanat, kültür, teknoloji ve daha pek çok alanda kendisini geliştiren, milletine ve memleketine karşı bilinçli, sorumluluk duygusu yüksek, erdemli ve çalışkan nesiller yetiştirmek en önemli vazifemizdir. Şüphesiz bu vazifeyi yerine getirirken hayatlarımızın en önemli aktörleri kıymetli öğretmenlerimizdir." ifadelerini kullanan Şahin, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.