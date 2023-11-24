Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Şahin mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder." sözünün eğitime niçin önem verilmesi gerektiğini anlatan en önemli sözü olduğunu belirtti.

        "Bilim, sanat, kültür, teknoloji ve daha pek çok alanda kendisini geliştiren, milletine ve memleketine karşı bilinçli, sorumluluk duygusu yüksek, erdemli ve çalışkan nesiller yetiştirmek en önemli vazifemizdir. Şüphesiz bu vazifeyi yerine getirirken hayatlarımızın en önemli aktörleri kıymetli öğretmenlerimizdir." ifadelerini kullanan Şahin, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Kızıltepe'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Kızıltepe'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden sürüş güvenliği için çalışma
        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden sürüş güvenliği için çalışma
        Mardin'de silahlı kavga, 1'i muhtar 4 yaralı
        Mardin'de silahlı kavga, 1'i muhtar 4 yaralı
        Midyat'ta Şehit Öğretmen Emir Topal Kütüphanesi açıldı
        Midyat'ta Şehit Öğretmen Emir Topal Kütüphanesi açıldı
        Otomobilin çarptığı Behiye, 17 gün sonra yaşamını yitirdi
        Otomobilin çarptığı Behiye, 17 gün sonra yaşamını yitirdi
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı