İYİ Parti Milletvekili Fakıbaba, Mardin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Mardin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Mardin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Merkez Artuklu ilçesindeki il başkanlığı ziyaretinde İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Akar ve partililerle görüşen Fakıbaba, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Yerel seçimlere yönelik aday çalışmaların sürdüğünü kaydeden Fakıbaba, "İnanıyorum ki, İYİ Parti bu sefer çok daha başarılı olacak. Teşkilatlarımız hazırlanıyor. Bugün Genel Başkanımız Çanakkale'de, oradaki adayımızı belirleyecek. Bütün illerde, ilçelerde, beldelerde İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçimlere katılacağız." dedi.