Midyat'ta camilerde Filistinliler için dua edildi Mardin Midyat ilçesindeki camilerde İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistinliler için dualar edildi.

Mardin Midyat ilçesindeki camilerde İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistinliler için dualar edildi.

Cuma namazının ardından ilçedeki camilerde Gazze'de İsrail saldırılarına uğrayan Filistinliler için dualar okundu.

İlçede Hacı Hasan Gündüz Camisinde de cuma namazının ardından hem saldırılara maruz kalan hem de hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.